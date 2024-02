Leo Santana convida ambulante para dançar em trio elétrico

Durante uma apresentação de Leo Santana no Carnaval de Alavador, ele convidou umas ambulante para para dançar no trio elétrico com ele

O cantor Leo Santana convidou uma ambulante para subir no trio elétrico de sua apresentação em Salvador nesta sexta-feira, 9, e dançar com ele. A ação foi uma forma de homenagear os vendedores ambulantes e catadores que trabalham em festas como o Carnaval .

Tailane Santos Figueiredo, de 39 anos, foi a vendedora convidada para subir no trio e dançar com o cantor a música “Perna Bamba”. A mulher trabalha como ambulante há mais de 20 anos, em uma parceria com a mãe.

O isopor que Tailane usa para vender os produtos fica no início do Morro do Gato, um local em que o corredor de ambulantes é formado em grande maioria por parentes dela. Veterana do Carnaval de Salvador como vendedora de rua, ela afirma que fica “mais fácil curtir e trabalhar quando se sabe o que a maioria vai pedir”.

A renda adquirida na folia é algo que já está no planejamento anual. “É com esse dinheiro que a gente coloca aqueles boletos que estavam parados em dia. E também faz um investimento, [compra] uma geladeira nova, aquela melhorada na casa que sempre precisa”, afirmou a mulher.

