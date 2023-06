São João: Chita ou xadrez? Veja o que vestir nas festas juninas

O mês de junho traz uma das principais manifestações culturais do Brasil: as festas de São João. Além da música e comida típicas, os festejos juninos também possuem um vestuário próprio, onde predominam os tecidos de chita floridos e a estampa xadrez.

Inspirados nas vestimentas da nobreza do século XVII e com referências do sertão nordestino, os vestidos juninos costumam ter a presença de padronagens, fitas, rendas e babados. Já no sudeste e centro-oeste, as vestimentas juninas costumam ter influência da cultura sertaneja, incluindo estampa xadrez, jeans, couro, botas e chapéus de cowboy.

São muitas possibilidades quando o assunto é roupa junina. Há quem prefira ser fiel as tradições do sertão, já outros preferem usar peças atemporais e não tão típicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que as marcas estão lançando para o São João?

Inspirado nos festejos juninos, o estilista alagoano Antonio Castro lançou a coleção "O Arraial" através da marca Foz. Feitas em parceria com artesãos de Alagoas, as peças abrigam técnicas artesanais tradicionais do estado, como o bordado redendê e a cestaria com a fibra de ouricuri.

Uma parte da coleção foi apresentada na última edição da São Paulo Fashion Week, realizada em maio.

“Nesta coleção, a inspiração vem dos fogos de artifício, da festa do milho, da abundância e colheita típica deste período, da chuva que chega com o inverno sertanejo e da mistura da festa católica com a quadrilha e o forró rala coxa, elementos que marcam essa dualidade cultural que forma a identidade brasileira”, explica Castro.

Coleção "O Arraial" da marca Foz Crédito: Divulgação

Apostando em um público que visa roupas atemporais e contemporâneas, o Grupo D'Metal lançou uma coleção cápsula com foco nas festas juninas, trazendo camisaria xadrez, malha com brilho e jeans. A coleção já está disponível nas lojas físicas e online.

Grupo D'Metal lança coleção cápsula para celebrar as festas Juninas Crédito: Divulgação

Para se inspirar no São João

Uma das artistas que vale a pena se inspirar é a cantora Juliette, que dá um show não só no palco, mas também nos trajes durante o período de São João.

Neste ano, a vencedora do BBB 21 chamou atenção ao usar um vestido junino de noiva, com direito a chapéu com aplicação de véu. Nos anos anteriores, a cantora também deu prioridade aos vestidos típicos, usando desde a versão tradicional de chita até a estampa xadrez.

Juliette Crédito: Reprodução/Instagram

Outro vestido para se inspirar, usado por Juliette, é um formado a partir de bandeirinhas. Aliás, as bandeirinhas juninas também inspiraram um modelo criado pela cearense Beatriz Castro. A peça chegou a integrar a exposição "Tempo Presente em Nós" no Centro de Design do Ceará.

Juliette Crédito: Reprodução/Instagram

Outra famosa para se inspirar é Thaynara OG, que realiza anualmente o São João da Thay no Maranhão. Neste ano, a influenciadora utilizou renda de bilro, cores da bandeira maranhense, look em homenagem ao Tambor de Crioula do Maranhão e ao Bumba Meu Boi. Confira os looks:

Thaynara OG no São João da Thay 2023 Crédito: Reprodução/Instagram

LEIA MAIS São João ou Carnaval? Nova coleção de marca carioca gera polêmica

Confira os looks de outras influenciadoras que marcaram presença no São João da Thay 2023:

Vivian Amorim Crédito: Reprodução/Instagram

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui