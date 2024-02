Lollapalooza Brasil: Jaden e Rina Sawayama cancelam shows

O Lollapalooza Brasil revelou que três atrações da edição de 2024 cancelaram seus shows no festival: Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron

A conta oficial do Lollapalooza Brasil revelou nas redes sociais que os artistas Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron cancelaram suas apresentações na edição do festival deste ano, que aconteceriam nos dias 22, 23 e 34 de março, respectivamente.

De acordo com o comunicado, postado nesta terça-feira, 27, os artistas cancelaram seus shows no festival por motivos pessoais. Outros detalhes não foram revelados pela equipe do Lolla.