Natiruts anuncia fim da banda com turnê de despedida; veja datas

Natiruts anunciou o fim da banda com turnê de despedida; grupo de reggae virá para Fortaleza em julho

Natiruts anunciou a separação da banda nesta segunda-feira, 26, em um vídeo publicado no perfil oficial no Instagram.

“Queremos que vocês levem a magia de ser Natiruts, o amor de ser Natiruts, a vibração de ser Natiruts, o espírito de ser Natiruts e a paz de ser Natiruts”, diz a legenda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Intitulada de “Leve com você”, a turnê passa por Fortaleza em julho, com show no Iguatemi Hall. Além da Capital, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e João Pessoa são algumas das cidades que receberão a banda.