Barão Vermelho celebra 40 anos com show em Fortaleza em abril

Banda Barão Vermelho irá comemorar 40 anos de carreira com show em Fortaleza no mês de abril

A banda Barão Vermelho virá a Fortaleza para show especial no estacionamento do Shopping Riomar. Marcado para ocorrer no dia 20 de abril, um sábado, a apresentação faz parte do evento “Rock Brasil” que também contará com show de Paulo Ricardo.

Considerado um dos principais representantes do rock nacional, o Barão Vermelho celebra 40 anos de trajetória com show que irá passear pelos grandes sucessos da carreira da banda carioca, como “Por Você”, “Puro Êxtase” e “Bete Balanço”.

Voz dos sucessos “Rádio Pirata”, “Revoluções por minuto”, “Tudo por nada” e outros hits do rock que marcou gerações, o cantor Paulo Ricardo também se apresenta na Capital no “Rock Brasil”.