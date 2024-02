Morre Chris Gauthier, ator de 'Supernatural' e 'Smallville'

Chris Gauthier, que atuou em séries como "Supernatural", "Smallville" e "Once Upon a Time", morreu aos 48 anos

Entre algumas de suas atuações estão as interpretações de Ronald Reznick, um caçador de metamorfos em “Supernatural”, Toyman, de “Smallville”, Phil, de “Lemony Snicket: Desventuras em Série” e Smee, em “Once Upon a Time” . Ele também esteve à frente de papéis em filmes como “Freddy vs Jason” e interpretou o chef gourmet Vincent na série “Eureka”.

O ator Chris Gauthier, conhecido por papéis em séries como “Smallville”, “Supernatural” e “Once Upon a Time”, morreu aos 48 anos na última sexta-feira, 23. As informações foram divulgadas pelo portal TMZ, dos Estados Unidos, que afirmou que o falecimento foi repentino após uma doença não revelada pela família.

Chad Colvin, da agência de talentos TriStar Appearences, lamentou a morte do amigo com uma publicação no Facebook na qual destaca o trabalho do artista.

“Um mundo sem você é um lugar muito mais sombrio. Quando sua esposa me deu a notícia, chorei por horas sem acreditar. Levei até agora para me preparar mental e emocionalmente para escrever isso”, introduziu.

Ele acrescentou: “Você poderia não saber o nome do Chris, mas conheceu seu rosto, sua voz e sabia que, se ele estivesse na tela, você teria uma bela jornada. Se ele estava cara a cara com Clark Kent em ‘Smallville’ como o Toyman, atormentando Dean em ‘Supernatural’, no convés com o Capitão Gancho com o Sr. Smee em ‘Once Upon A Time' ou em papéis especiais nas inúmeras produções em que ele esteve, ele sempre deu tudo de si”.