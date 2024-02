Elenco de "Breaking Bad" se reúne após quase 11 anos do fim da série

Encontro aconteceu nesse sábado, 24, no palco do SAG Awards 2024

Após quase 11 anos após a exibição do último episódio da série “Breaking Bad”, os atores do seriado se reuniram no último sábado, 24, no palco do SAG Awards 2024, para apresentar os indicados ao prêmio de “Melhor Elenco em Série Dramática”.



“Dez anos atrás estávamos orgulhos de receber o SAG Award por ‘Melhor Elenco em Série Dramática’. E, esta noite, estamos entusiasmados de concedê-lo a outro grupo de atores”, começou Bryan Cranston.