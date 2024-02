Filme live-action de ‘Naruto’ terá diretor de ‘Shang-Chi’

Sucesso com versões em mangá e anime, "Naruto" será adaptado para o cinema

“Depois de curtir seus outros filmes e entender que sua especialidade é criar dramas sólidos sobre pessoas, fiquei convencido que não há outro diretor para 'Naruto'. Ao realmente conhecer Destin, descobri que ele é um diretor de mente aberta que está disposto a aceitar as minhas sugestões e senti fortemente que nós seríamos capazes de cooperar juntos no processo de produção”, comentou Kishimoto.

Conhecido por assumir a direção das produções da Marvel “ Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis ” (2021) e “Vingadores: Dinastia Kang” (previsto para estrear em 2026), Destin foi escolhido por Kishimoto Masashi, criador do mangá do personagem Naruto.

Um dos mangás mais famosos em todo o mundo, “Naruto” irá ganhar adaptação para os cinemas. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 23, pela Hollywood Reporter. De acordo com o noticiário estadunidense, o filme terá direção de Destin Daniel Cretton.

Com mangá e anime, "Naruto" foi sucesso em diversos países

Publicada originalmente em 1999, “Naruto” acompanha o jovem órfão Naruto Uzumaki que sonha em se tornar o maior guerreiro e governante da região em que mora. Porém, ao se graduar como um ninja, ele descobre que tem um demônio raposa que vive dentro de si.

Ao longo de sua trajetória como salvador da cidade, Naruto irá contar com a ajuda de seus colegas, Sakura e Sasuke, e do professor Kakashi Hatake no caminho até se tornar um importante guerreiro.

Sucesso em diversos países, incluindo o Brasil, “Naruto” ganhou adaptação em anime com exibição a partir de 2017 na televisão nacional. Até o momento, detalhes do filme, como elenco ou início das filmagens não foram revelados.



