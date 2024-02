Irmãos Culkin se unem pela primeira vez em série de animação

Os irmãos Macaulay Culkin, Shane Culkin, Christian Culkin e Rory Culkin vão se unir pela primeira vez em uma produção audiovisual. De acordo com a Revista Monet, a reunião dos irmãos Culkin irá acontecer em um dos episódios da série de animação “The Second Best Hospital in The Galaxy”.

A novidade foi confirmada pelo The Hollywood Reporter na última semana. Segundo o noticiário estadunidense, a participação do grupo se deu após o convite de Kieran Culkin, irmão dos atores e dublador do personagem principal da série que será exibida na Prime Video.

“Kieran foi quem sugeriu isso, ele disse: 'Poderíamos pegar meus irmãos', e eu disse: 'O quê? Sim, sim, deveríamos’. E eles são tão maravilhosos, tão engraçados, muito empáticos e muito gentis”, revelou Cirocco Dunlap, autora da produção, durante o evento de estreia realizado em Los Angeles, nos EUA.