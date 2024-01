Macaulay Culkin ganha homenagem por "Esqueceram de Mim"

O ator recebeu uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood, e encontrou atriz que fez sua mãe no longa; veja homenagem a Macaulay Culkin

O ator Macaulay Culkin, 43, conhecido por protagonizar o filme “Esqueceram de Mim”, foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood na sexta-feira, 1º. Ao seu lado, a noiva dele, Brenda Song, e os dois filhos do casal participaram da cerimônia.

A estrela é a 2.765ª desde a conclusão da Calçada da Fama em 1961, com as 1.558 iniciais. No espaço, Culkin foi homenageado por sua mãe nas telonas, a atriz Catherine O’Hara.

“'Esqueceram de Mim' foi, é e sempre será uma sensação global. O motivo pelo qual famílias em todo o mundo não conseguem deixar passar um ano sem assistir e amar juntos a 'Esqueceram de Mim' é Macaulay Culkin", discursou O’Hara.