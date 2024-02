Dragão recebe exposição gratuita de bordado, gravura e prataria

A exposição "Patrimônios, Memórias, Artes e Ofícios", da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, chega esta semana ao Centro Dragão do Mar

A mostra coletiva “Patrimônios, Memórias, Artes e Ofícios“ será aberta nesta quarta-feira, 28, às 19 horas no Museu da Cultura Cearense, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, celebrando os 20 anos de atuação da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho na educação patrimonial.

A exposição gratuita, uma parceria entre a Escola e o Centro Dragão do Mar, tem como recorte a produção autoral dos jovens artistas que participaram das formações nas áreas de Conservação e Restauração de Ofícios, promovidas pelo equipamento cultural. Os trabalhos reunidos utilizaram técnicas tradicionais da gravatura, prataria artesanal e bordado.

