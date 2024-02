SAG Awards: veja vencedores do Prêmio do Sindicato dos Atores

Repórter do OP+

Catalina Leite Repórter do OP+

O SAG Awards premia atores de produções estadunidenses e serve de termômetro para apostas no Oscar

Bom termômetro para os resultados do Oscar, já conhecemos os vencedores da 30ª edição do SAG Awards, prêmio do sindicato dos atores responsável por agraciar produções estadunidenses.

Com 13 categorias na premiação, os filmes "Oppenheimer" e "Barbie" lideraram as indicações, algumas delas: Melhor Elenco de Filmes, Melhor Atriz e Melhor Ator em Filme, tanto na categoria de protagonista, quanto na de coadjuvante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja os vencedores (em negrito) e os concorrentes da 30ª edição do SAG Awards: