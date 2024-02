Gandaia Bar muda de nome, mas mantém chopp de vinho no cardápio

Gandaia Bar se chamará Boteco do Mar que tem previsão de inauguração para abril; novo estabelecimento irá manter chopp de vinho no cardápio

Um dos locais mais famosos na noite de Fortaleza, o Gandaia Bar – que recentemente adquiriu os direitos do chopp de vinho, especialidade do Chopp do Bixiga – vai mudar de nome. A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida&Arte pelo sócio Leco Lima.

Com Angel History, Mizzayra Alonzo e Dj Ykaro na programação, este fim de semana será o último de funcionamento do estabelecimento localizado no Dragão do Mar. De acordo com o sócio, o motivo para a mudança é a "falta de identidade” que o local possui.

