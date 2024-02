Paulo Miklos, do Titãs, estrela filme sobre Adoniran Barbosa

Paulo Miklos, do grupo Titãs, assume o papel de Adoniran Barbosa, compositor de sambas atomporais como "Trem das Onze", no filme "Saudosa Maloca"

Produzido pela Elo Studios, o filme inspirado na vida e obra de Adoniran Barbosa ganhou pôster e trailer oficial. O trabalho será estrelado pelo cantor e compositor Paulo Miklos, vocalista da banda Titãs, que assume a responsabilidade de interpretar o papel de Adoniran.

“Saudosa Maloca” é o nome do projeto cinematográfico que homenageará o compositor de sucessos atemporais que marcaram a cultura brasileira, como “Trem das Onze” e “Samba do Arnesto”. A estreia do filme está marcada para o dia 21 de março deste ano.

A história de “Saudosa Maloca" se inicia em uma mesa de bar, onde Adoniran Barbosa (Paulo Miklos) conversa com um jovem garçom sobre suas histórias pela cidade de São Paulo, nos anos passados de 1950.