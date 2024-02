Beyoncé lembra momentos marcantes com cabelo e revela ter psoríase

Em entrevista, a cantora Beyoncé relembrou momentos marcantes que teve com seu cabelo ao longo da vida e revelou ter psoríase

VEJA TAMBÉM| Beyoncé anuncia segundo ato do Renaissance no estilo country e choca fãs

Relembrando momentos da infância, a cantora fez um resgate do tempo em que passava no salão da mãe, Tina Knowles , como também do pai, Mathew Knowles, aplicando óleo em seu couro cabeludo para o tratamento de psoríase.

Em uma entrevista à revista estadunidense Essence, Beyoncé falou sobre a relação que tem com seu cabelo e revelou ter psoríase — doença dermatológica que pode gerar caspa, coceira e dor no couro cabeludo.

Segundo a artista, estes são “momentos sagrados”. “Tenho muitas memórias lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com nosso cabelo é uma jornada muito particular”, declarou.

Outro ponto ressaltado nessa relação com as mechas são as experiências vividas nos espaços de beleza (salões e barbearias) de comunidades por seus frequentadores.

“É um lugar para se sentir bonita, rir, dividir segredos e compartilhar sabedoria. É a comunidade mais consistente que temos. É uma espécie de santuário”, sustentou.

Beyoncé relembra fases do cabelo

Beyoncé também disse que ama quando o estilo de cabelo é associado a momentos da vida da pessoa. No momento da afirmação, ela relembrava quando resolveu cortar o cabelo no estilo pixie — popularmente conhecido como ‘joãozinho’ — em 2013, chocando os fãs que estavam acostumados com os longos fios da cantora.

LEIA TAMBÉM | Além da diva: Beyoncé pelas lentes da maternidade e da fé