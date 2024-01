Spotify remove músicas de Djavan, Gal Costa e outros do catálogo

Assim, músicas como “Oceano”, “Cigano” e “Você Bem Sabe”, que integram o álbum, ficaram de fora do Spotify no Brasil. Com 75 anos completados no último sábado, 28, Djavan “perdeu” também o álbum “Malásia” quase por inteiro. Só é possível escutar, até o momento, as canções “Coração Leviano”, “Sorri (Smile)” e “Correnteza”.

Além das canções citadas, músicas interpretadas por Gal Costa como “Eu Sou Terrível”, “O Vento” e “Azul” não estão disponíveis no Spotify Brasil. Juntam-se a esse leque álbuns quase inteiros , como o disco “ Djavan ”, de 1989. Das nove faixas do trabalho, é possível ouvir somente duas - “Curumim” e “Vida Real (Dejame Ir”).

O cenário se estende para outros artistas brasileiros, como Roberto Carlos e Maria Bethânia. No caso do “Rei”, estão desfalcados álbuns de 1978, 1979, 1981 e 1983, afetando canções como “As Baleias”, “Tudo Pára”, “Desabafo” e “Eu Preciso de Você”. Do disco “As Canções Que Você Fez Pra Mim”, em que Maria Bethânia canta composições de Roberto e Erasmo Carlos, estão indisponíveis músicas como “Olha”, “Fera Ferida” e “Costumes”.



Ainda não há informações oficiais sobre o período no qual as músicas ficaram indisponíveis, mas usuários do X (antigo Twitter) relataram o problema no último domingo, 28. "Tô muito triste que ontem foi a última vez que eu escutei 'Azul', da Gal Costa, no Spotify. Por que saiu?", questionou um perfil na rede social.

to muito triste q ontem foi a última vez q eu escutei azul da gal costa no spotify, pq q saiu???? @SpotifyBrasil pic.twitter.com/EHtwn9JfZU — carou (@sacarolse) January 28, 2024

O POVO entrou em contato com o Spotify para compreender os motivos das restrições, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Assim que a plataforma de streaming se manifestar este espaço será atualizado.