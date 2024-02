AC/DC anuncia turnê na Europa e frustra fãs brasileiros

Brasileiros esperavam que a banda se apresentasse no Rock In Rio deste ano, mas a turnê só tem datas na Europa

A banda de rock australiana AC/DC anunciou sua nova turnê na Europa na manhã desta segunda-feira, 12, depois de oito anos.

Chamada de Power Up European Tour, o anúncio frustrou os fãs brasileiros que acordaram às 5 horas da manhã e esperavam datas no Brasil, inclusive no Rock In Rio, onde a banda se apresentou em 1985.



A formação da nova turnê conta com Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug e o baixista Chris Chaney. O giro inicia em 7 de maio, na Alemanha, e finaliza em 17 de agosto, na Irlanda.

Eles também passarão por Itália, Espanha, Países Baixos, Áustria, Suíça, Inglaterra, Eslováquia, Bélgica e França.