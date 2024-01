‘Yes and’: novo single de Ariana Grande é lançado com videoclipe

O lançamento chega cerca de três anos depois de pausa da cantora, com interpolação de Madonna; confira a gravação de Ariana Grande

O retorno de Ariana com “Yes And” inclui referências ao hit “Vogue”, música de Madonna, por meio de uma interpolação. O processo acontece quando uma melodia, ou partes dela, são utilizadas em outra música.

A última produção da artista, intitulada “Positions”, foi liberada em 2020, durante a pandemia de Covid-19. O álbum ficou conhecido por suas colaborações, entre elas Doja Cat, The Weeknd e Megan Thee Stallion.

Após uma pausa musical de cerca de três anos, com breves participações em trilhas sonoras de longa-metragens , a cantora Ariana Grande está de volta com o single “Yes And”. A gravação, lançada nesta sexta-feira, 12, também anuncia o seu sétimo álbum de estúdio.

A cantora já é conhecida pelo processo de interpolação de ritmos conhecidos e chegou a incorporar a melodia de "My Favorite Things", do filme A Noviça Rebelde (1965), para a música “7 Rings”.

‘Yes and’: conheça o novo single de Ariana Grande

O anúncio da nova música foi compartilhado em postagem no Instagram, com uma foto embaçada da cantora usando um batom vermelho como capa do single. Na legenda, Ariana apresentou apenas a data de lançamento.

No videoclipe de “Yes And”, a cantora ignora seus críticos, incluindo trechos como “não comente sobre meu corpo, faça não responda”.

