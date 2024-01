Filha de Zé Ramalho interpreta sucessos do cantor em versão rock

Filha caçula de Zé Ramalho, Linda Ramalho lançou um álbum no qual interpreta grandes sucessos do cantor em versão rock

A cantora Linda Ramalho, filha caçula do cantor e compositor paraibano Zé Ramalho, homenageou o pai em seu primeiro álbum. Intitulado “Linda Ramalho Canta Zé Ramalho”, o trabalho é composto por dez músicas e leva ao público interpretações de sucessos do artista em versão rock. É possível conferir o disco nas plataformas digitais de música.

Com produção do arranjador e músico Robertinho de Recife, o álbum inclui clássicos de Zé Ramalho como “Chão de Giz”, “Eternas Ondas”, “Admirável Gado Novo” e “Vila do Sossego”. As canções são trabalhadas ora com roupagem mais voltada ao pop, ora com “pitadas de hardcore”, mas sempre com o rock em destaque.

Este é o primeiro álbum da carreira de Linda Ramalho, que estreou na música como vocalista e líder da banda de covers Linda and the Spacehearts. Sua estreia fonográfica ocorreu com a gravação de “Voa Voa” para o tributo coletivo “Avôhai 40 anos - Remake pop rock”, recriação do primeiro álbum solo de Zé Ramalho.