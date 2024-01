Rock in Rio: programação com datas de Imagine Dragons e Ed Sheeran

Marcado para ocorrer entre os dias 13 a 22 de setembro, o Rock in Rio 2024 anunciou nesta terça, 22, as datas dos shows dos headliners Ed Sheeran e Imagine Dragons, no Rio de Janeiro. No dia 14, a banda norte-americana se apresenta no Palco Mundo e no dia 19 é a vez do britânico.

Foi anunciado também o hoje, 23, que Lulu Santos faz seu show no mesmo dia de Imagine Dragons, enquanto Jão, Gloria Groove e Joss Stone se apresentam na mesma data de Ed Sheeran.

