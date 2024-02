Carnaval de Recife: veja programação no Marco Zero

A praça do Marco Zero, em Recife, é o local aonde vai acontecer os principais shows na capital de Pernambuco Crédito: Reprodução/ Ricardo Fernandes/ DP

A Prefeitura de Recife anunciou a programação completa para o Carnaval em toda a cidade, destacando os shows na Praça do Marco Zero, local das principais apresentações. As apresentações têm início na quinta-feira, 8 de fevereiro, e se encerram na terça-feira, 13. Além das atrações de renome nacional, como Pitty, Thiaguinho, Luísa Sonza, Matuê e Gilberto Gil, a população terá acesso a transporte gratuito e pontos de estacionamento próximos aos locais dos shows. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

O prefeito João Campos (PSB), durante a coletiva no Paço do Frevo, comentou sobre os esforços da prefeitura de Recife para agradar à população. "A maioria esmagadora são artistas locais, mas o Carnaval do Recife é de grande magnitude, atraindo artistas de todo o Brasil. Teremos diversas manifestações artísticas, como caboclinho, frevo, maracatu, e também receberemos talentos de todo o País", afirmou. Carnaval de Recife 2024: programação completa de shows no Marco Zero Veja abaixo a programação com horários completos dos shows que acontecerão na Praça do Marco Zero em Recife: Carnaval de Recife 2024: Quinta-feira (8 de fevereiro, 08/02) A primeira noite de folia traz Olodum e a estreia de Gilberto Gil em um carnaval recifense. A cantora de Forró Raphaela Santos entra ao palco por volta das 1h40min da manhã e encerra a noite. 16h: Orquestra Popular do Recife



18h20min: Tumaraca - 80 anos de Naná Vasconcelos: Encontro de 13 nações de Maracatu de Baque Virado (participação de Voz Nagô, Bacnaré, Amaro Freitas, Lucas Dos Prazeres, Luna Vitrolina E Kleber Valentim)



19h30min: Tambores pela paz Tumaraca e Olodum



21h: Olodum



22h20min: Recife Cidade do Mangue (com Louise, Céu, Isadora Melo, Ylanan Queiroga, Jorge du Peixe, Maciel Salu, Toca Ogan e Nailson Vieira)



0h: Gilberto Gil



1h40min: Raphaela Santos Ídolo do Íbis, Mauro Shampoo está internado no Recife e pede doações; CONFIRA Carnaval de Recife 2024: Sexta-feira (9 de fevereiro, 09/02) Na sexta (9/2), que é Dia do Frevo, o patrimônio imaterial da cidade, três grupos se apresentam. A noite tem ainda show de Ludmilla e, ao final, da cantora Priscila Senna. 16h: Celebração do Dia do Frevo - clarinada, agremiações de frevo campeãs e vice do grupo especial, passistas e orquestras



18h30min: Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério



20h: Orquestra Frevo do Mundo - com participações de Toni Garrido, Chico César, Almério e Romero Ferro



22h: Ludmilla



23h30min: Priscila Senna Carnaval de Recife 2024: Sábado (10 de fevereiro, 10/02) O sábado (10/2) traz ainda mais diversidade ao palco, com shows de nomes como Vanessa da Mata, Marcelo Falcão e Luísa Sonza. O dia será encerrado pela apresentação Recife Capital do Brega, encontro que reunirá grandes nomes da cena local.

Play

16h: Desfile das agremiações campeãs do Grupo Especial de 2023



19h: Nena Queiroga



20h20min: Vanessa da Mata



21h50min: Marcelo Falcão



23h20min: Luísa Sonza



0h50min: Recife Capital do Brega Carnaval de Recife 2024: Domingo (11 de fevereiro, 11/02) O domingo, 11, é dia de samba no Marco Zero e traz artistas influentes para os amantes do gênero. No palco, suobem Karynna Spinelli, Mart'nália, Mumuzinho, Dilsinho e Thiaguinho, que também faz sua estreia no Carnaval público de Recife. 16h: Clubes e escolas de samba



19h: Karynna Spinelli



20h20min: Mart'nália



22h: Mumuzinho



23h40min: Dilsinho



1h20: Thiaguinho Carnaval de Fortaleza: cadastro de ambulantes começa nesta terça; SAIBA COMO fazer Carnaval de Recife 2024: Segunda-feira (12 de fevereiro, 12/02) A segunda será dedicada ao público mais alternativo, com foco no rap e rock. O Carnaval de Recife traz o retorno da Nação Zumbi ao Marco Zero, além de Matuê, Paralamas do Sucesso e Pitty.