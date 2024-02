Vai chover no Carnaval? Veja previsão para Rio de Janeiro

Vale capa de chuva ou protetor solar? Confira a previsão do tempo para o Carnaval no Rio de Janeiro

Chova ou faça Sol, as festividades do Carnaval continuarão ao redor do Brasil. Mas ninguém quer perder a maquiagem especial da fantasia, não é? Para evitar surpresas no meio do bloquinho, o ideal é saber o que esperar da previsão carioca.

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê pancadas de chuva localmente fortes, que podem vir acompanhadas de raios, rajada de ventos e possíveis queda de granizo, principalmente em áreas de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro, devido à canalização de umidade.

Quer saber mais sobre o clima do Carnaval na “Cidade Maravilhosa”? Confira as informações a seguir.