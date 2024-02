Carnaval 2024: veja a programação de retiros religiosos em Fortaleza

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, a Comunidade Católica Shalom realiza o tradicional retiro de Carnaval Renascer no Ginásio Paulo Sarasate. No Ceará, além de Fortaleza, outras 12 cidades recebem o retiro.

Para 2024, a programação do Renascer inicia às 16 horas deste sábado, 10, com a celebração eucarística, seguida de uma pregação e um show da banda Sopragod. A partir de domingo, o retiro inicia às 9 horas da manhã com adoração ao santíssimo, apresentações artísticas, louvor e missa, finalizando às 17 horas.

O evento conta também com o curso “Graças e Virtudes”, originado do livro que tem o mesmo nome do autor José Ricardo Bezerra. De domingo a terça-feira, José Ricardo fará pregação da introdução do curso no Renascer.

Durante todo o evento, o público poderá doar sangue e/ou fazer o cadastro de medula óssea com o Hemoce no local, além de doar 1kg de alimento na entrada do Ginásio Paulo Sarasate.

Retiro de Carnaval Renovar

Promovido pela Renovação Carismática Católica, o retiro Renovar: a alegria que não acaba na quarta-feira de cinzas, que acontece de 11 a 13 de fevereiro. O tema deste ano é “Alegraram-se ao ver o Senhor!” e conta com programações que envolvem pregações, louvor, adoração e celebrações eucarísticas — de acordo com a programação de cada paróquia. Veja quais paróquias da Arquidiocese promovem o renovar este ano.

Região Bom Jesus dos Aflitos

Paróquia Imaculada Conceição - João XXIII/Fortaleza

Endereço: Rua Cuiabá, 189

De 11 à 13 de fevereiro - 08h30min às 18 horas