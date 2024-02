Pintor pernambucano Ferreira ganha exposição gratuita em Fortaleza

O pintor, escultor, ceramista e vitralista pernambucano Ferreira é homenageado na exposição “50 Anos Ferreira de Arte”. A mostra entra em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza na terça-feira, 6, e tem acesso gratuito. Com 50 obras, a exposição celebra meio século de dedicação à arte pelo profissional e passeia pelas várias fases do artista.

Com curadoria do desenhista e restaurador Fernando Guimarães Tavares Júnior, a exposição apresenta recorte de obras em seis períodos estilísticos. São destaques as séries Naif, Eu e os Mestres, Cerâmicas, Satye, Abstrata e Amazônia. Elas mostram as técnicas utilizadas por Ferreira para interpretar pensamentos nas suas telas, painéis, cerâmicas, louças e desenhos.

