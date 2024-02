Pastor afirma que doramas defendem a androginia e recebe críticas

O pastor evangélico Ailton Junior, líder da Igreja Assembleia de Deus em Caruaru, no estado de Pernambuco, está sendo alvo de críticas nas redes sociais após pregação em um congresso de adolescentes quando relacionou doramas à androginia.

Na pregação, que aconteceu no último dia 28 de janeiro, o pastor afirmou que algumas novelas da Coreia do Sul são “prejudiciais à santificação”. Além disso, o religioso proibiu o gesto de coração com os dedos, gesto comum na cultura do país.