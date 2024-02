Grammy 2024: horários, onde assistir a premiação e indicados

Em 2024, as mulheres dominam as principais categorias , incluindo nomes famosos como Taylor Swift, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Olivia Rodrigo, Janelle Monae e SZA na categoria Álbum do Ano. O trio Boygenius, composto pelas artistas Phoebe Bridgers, Julien Baker e Lucy Dacus, também concorre à categoria, assim como o cantor e pianista Jon Batiste, único homem concorrendo ao álbum do ano.

A premiação será transmitida ao vivo na TV fechada pelo TNT e no streaming pela HBO Max. A edição ficará salva no streaming para quem não conseguir acompanhar ao vivo.



O tapete vermelho abre às 20h, com transmissão do canal E! Entertainment. As estatuetas começam a ser distribuídas às 22h. Pela quarta vez consecutiva, o comediante sul-africano Trevor Noah apresentará a cerimônia, que no Brasil será comentada pela apresentadora Ana Furtado ao lado do comentarista especializado Phelipe Cruz e Gaby Amarantos, como convidada especial.

Grammy 2024: shows e principais categorias

Como de costume, o Grammy terá vários shows, a maioria por artistas indicados. Billie Eilish, Olivia Rodrigo, SZA, Burna Boy, Luke Combs, Travis Scott e Dua Lipa são alguns dos nomes que sobem ao palco para apresentações.

A banda U2 também irá participar, mas remotamente: eles farão um show transmitido da arena Sphere, em Las Vegas. Joni Mitchell, de 80 anos, fará a sua primeira apresentação no Grammy, meio século após ganhar o primeiro megafone com a faixa Clouds. Ela concorre ao melhor álbum de folk pelo disco de sua apresentação ao vivo intitulado Joni Mitchell at Newport.

Dos nomes indicados, Taylor Swift é uma das que pode quebrar recordes. Já dona de três megafones de Álbum do ano, ela pode ser a primeira artista a vencer na categoria pela quarta vez, com o álbum Midnights.

Confira as indicadas das principais categorias:

Álbum do ano