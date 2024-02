Humberto Gessinger se apresenta em setembro no Dragão do Mar

No dia 14 de setembro o multiartista Humberto Gessinger se apresenta na Praça Verde, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O artista que fez parte do grupo Engenheiros do Hawaii retorna a Fortaleza trazendo a turnê “Quatro Cantos de um Mundo Redondo”.

O evento apresenta um repertório repleto de clássicos, além das músicas do seu mais novo álbum. Os ingressos, com valores a partir de R$ 100,00, serão disponibilizados através da Bilheteria Virtual ainda em fevereiro.



A turnê reúne sucessos de todas as fases da carreira de Gessinger e músicas do álbum homônimo. Lançado em 2023, o mais recente trabalho traz dez canções inéditas, contando com diferentes formações de banda.