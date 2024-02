Maria Lina rebate declarações de Whindersson sobre término: "Infeliz colocação"

Casal Whindersson Nunes e Maria Lina rompem. A estudante declara fim do noivado nas redes. Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-noiva do humorista Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan, se pronunciou acerca da discussão dele com seguidores. No X (antigo Twitter), o youtuber sinalizou que o término entre ele e Maria, em 2021, havia sido motivado por uma atitude da influenciadora. "Eu conto se ela deixar. Mas se eu contar, vai ficar mais bonito pra mim do que pra ela. Como vocês são o diabo, melhor você xingar a mim mesmo. Mas eu queria ver tua cara quando você soubesse", disse Whindersson. A fala dele é resposta a uma seguidora que o acusou de abandonar a ex-companheira, depois que o filho deles, João Miguel, morreu poucas horas após o nascimento.



Em resposta, Maria Lina afirmou que já se resolveu com o humorista, mas que a declaração dele foi “infeliz”. “Muitos homens tem essa dificuldade de entender que nada paga passar por um puerpério da forma que passei. Acredito que ele tenha sido infeliz na colocação, mas já foi tudo resolvido”, escreveu ela no Instagram. “Whindersson sabe mais do que ninguém toda a gratidão por tudo que ele fez por mim, e nunca deixei ou deixarei qualquer mágoa que já vivi me impedir de ver isso e o agradecer. E não ficaria bonito pra ninguém. Ninguém sai ganhando de nada disso. Todos saem perdendo numa exposição dessas", prosseguiu. Ao concluir o posicionamento, Lina afirmou ter “respeito máximo por ele” e pela história entre os dois. “Respeito máximo por ele e pela nossa história, pelo nosso anjo que sempre será amado por nós, e assim da minha parte sempre será”, finalizou Maria Lina. Nas redes sociais, os seguidores avaliaram que o comentário da influenciadora foi “um tapa com luva de pelica” no humorista.

“Maria Lina janou cedo hoje, hein? E com elegância”, comentou um usuário do Instagram. “Maria exalando maturidade, pena que só se relaciona com gente mal resolvida. Espero que ela encontre alguém bacana e seja feliz”, disse outro.

À época em que terminaram o relacionamento, Maria Lina afirmou, em entrevista ao podcast da influenciadora Evelyn Regly, que a decisão de romper o noivado foi de Whindersson Nunes.