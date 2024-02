Projeto Pôr do Sol ocorre na Praia do Náutico neste domingo, 4

Neste domingo, 4 de fevereiro , haverá programação do Projeto Pôr do Sol, na avenida Beira Mar, com a participação dos artitas De Ladinho É Mais Gostoso e Diana Franco e banda. No repertório eclético, os artistas irão apresentar músicas para o público de todas as idades, com sucessos de diversos ritmos musicais.

A apresentação, a partir das 17 horas, será no lado esquerdo do espigão do Náutico, logo atrás da Feirinha da Beira-Mar.

