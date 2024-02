Virgínia tem diagnóstico de TDAH anunciado por Zé Felipe

Virgínia foi diagnosticada com os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade; a forma como divulgou a notícia não foi bem vista pelos fãs

Virginia Fonseca foi diagnosticada com transtornos neurobiológicos, nesta quarta-feira, 31, anunciou o marido da influenciadora por meio dos stories do perfil dele no Instagram.

“Quem foi no médico e descobriu que tem TDAH também?”, brincou Zé Felipe no vídeo. Fonseca também afirmou no vídeo ter recebido o diagnóstico de hiperatividade.

