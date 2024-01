Virginia anuncia gravidez do terceiro filho: 'Estou em choque'

Virgínia anunciou gravidez do terceiro filho no Instagram por meio de uma galeria de fotos com o marido Zé Felipe e as duas filhas do casal

A influencer Virginia anunciou gravidez do terceiro filho no Instagram, nesta quarta-feira, 17. Por meio de um post carrossel no Instagram, a filha do cantor sertanejo Leonardo deu a notícia aos seguidores ao lado das duas filhas e do marido Zé Felipe.

Leia mais | João Gomes celebra nascimento do filho Jorge: "Nosso guerreiro"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, pq amor vai ter de sobra!!!!”, escreveu a influenciadora que tem 24 anos de idade.