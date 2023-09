Domingão: Ana Maria dubla Rita Lee e distribui coxinha para plateia

A apresentadora Ana Maria Braga ganhou a batalha de lip sync contra Gil do Vigor no Domingão com Huck

Para interpretar a rainha do rock nacional, Ana Maria colocou uma peruca vermelha e óculos escuros, cantando e acompanhando um corpo de baile com a música “Lança Perfume”. Dando vida a Carmem Miranda, ela dublou “O que é que a baiana tem”.

A apresentadora Ana Maria Braga levantou a plateia do “Domingão com Huck” após dublar Rita Lee e Carmem Miranda em um quadro do programa neste domingo, 24. A apresentadora ainda distribui coxinhas para o público.

Na disputa com apresentadora estava o ex-BBB Gil do Vigor, que fez um show de "Dirty Dancing" no qual fez um personagem masculino e feminino. A campeã da noite foi a Ana Maria Braga.

Homenagem lindíssima de @ANAMARIABRAGA para nossa eterna Rita Lee, na Batalha do Lip Sync, do #Domingão! pic.twitter.com/kWgqnISvoO September 24, 2023