Guilherme Arantes faz show da turnê "Intimista" em Fortaleza

O cantor e compositor Guilherme Arantes se apresenta no palco do Teatro RioMar Fortaleza no dia 7 de abril. O show integra sua nova turnê, intitulada “Intimista”, e promete ao público um olhar mais “intimista” sobre a carreira do músico, relembrando momentos inusitados e grandes sucessos de sua caminhada.

Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos no site Uhuu. Um dos maiores compositores do Brasil, Guilherme Arantes interpretará canções como “Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Lindo Balão Azul”, “Planeta Água”, “Um Dia Um Adeus” e outras faixas.