Pré-Carnaval em Fortaleza: veja programação deste fim de semana

O cantor Silva, Bell Marques e Os Transacionais se apresentam em Fortaleza neste fim de semana Crédito: Fábio Cunha/Divulgação, Breno Galtier/Divulgação e Reprodução/Instagram @ostransacionais

Está chegando a hora do encerramento do período de Pré-Carnaval em Fortaleza para dar boas-vindas, enfim, ao Carnaval. Enquanto ele não chega, a Capital recebe atrações em diferentes localidades para celebrar o período carnavalesco entre eventos gratuitos e pagos. Entre as principais festas, destaque para shows de Bell Marques no Bloquinho de Verão, banda Os Transacionais no retorno do Bloco Chão da Praça e Silva no Aterrinho da Praia de Iracema com os principais sucessos da carreira. Haverá também o bloco Pra Quem Gosta é Bom na Estação das Artes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Quanto ao Ciclo Carnavalesco, até a publicação desta matéria a Prefeitura de Fortaleza ainda não havia divulgado os horários e as atrações dos polos espalhados pela Cidade. Assim que forem anunciadas as informações, este espaço será atualizado.

Programação Pré-Carnaval na quinta-feira, 1º Dragão do Mar O Bloco Chão da Praça retorna às atividades nesta quinta-feira, 1º, após quatro anos sem a celebração da folia. A festa ocorre gratuitamente no Espaço Rogaciano Leite Filho e será comandada pela banda Os Transacionais, que chamará ao palco os compositores Dipas e Felipe di Paula. O bloco tem repertório com clássicos de Ednardo, Fausto Nilo, Fagner e Petrúcio Maia, além de passar pelo frevo pernambucano e relembrar os hits do trio elétrico de Dodô e Osmar. Quando : quinta-feira, 1º, às 20 horas

: quinta-feira, 1º, às 20 horas Onde : Espaço Rogaciano Leite Filho - Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Espaço Rogaciano Leite Filho - Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais informações: @dragãodomar Programação Pré-Carnaval no sábado, 3 Centro Frei Humberto 13 horas: Lidia Maria e o Bloco do Prazer

Lidia Maria e o Bloco do Prazer Onde : R. Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape

: R. Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape Gratuito Aterrinho 19 horas: Lidia Maria e o Bloco do Prazer

Lidia Maria e o Bloco do Prazer Horário a confirmar: Silva



Silva Onde : av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema

: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema Gratuito Paraíba Bar O Bloco Baguncinha, promovido pelo Paraíba Bar, se encerra neste sábado, 3. Com o tema Rio de Janeiro, são 12 horas de festa com feijoada e caipirinha liberada das 13h às 16 horas. Irão se apresentar no bloco DTF, Onda, Pimenta Malagueta e Brasilis, com DJ Fennix nos intervalos. O ingresso inclui abadá, copo do evento, pulseira personalizada e mimo. Quando : sábado, 20, a partir das 13 horas

: sábado, 20, a partir das 13 horas Onde : Paraíba Bar (Rua Paulino Nogueira, 69 - Benfica)

: Paraíba Bar (Rua Paulino Nogueira, 69 - Benfica) Quanto : R$ 49,90; vendas no Sympla

: R$ 49,90; vendas no Sympla Mais informações: @paraiba.bar Gandaia O Gandaia Club promove no espaço Rogaciano Leite, no Dragão do Mar, o seu bloquinho carnavalesco. A festa será realizada das 15h às 22 horas e terá na programação Vanessa, A Cantora, DJ Femo e DJ Alexia Santiago. A entrada é gratuita. Quando : sábado, 3, das 15 às 22 horas

: sábado, 3, das 15 às 22 horas Onde : Espaço Rogaciano Leite Filho - Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Espaço Rogaciano Leite Filho - Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito Estação das Artes A Estação das Artes recebe neste sábado, 3, o baile do bloco Pra Quem Gosta É Bom. Criado em 2017, o bloco traz referências sonoras de afoxés, maracatus, axés, frevos, sambas e marchinhas. No repertório, músicas de Alceu Valença e Gilberto Gil a BaianaSystem e Academia da Berlinda. A tarde também terá apresentação da DJ Julyanna. Quando : sábado, 3, às 15 horas

: sábado, 3, às 15 horas Onde : Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito JamRock O JamRock realiza neste sábado, 3, o Pré-Carnaval Tem Carná. Irão se apresentar a banda Verão S.A, a Banda Pira e o Iracema Bode Beat. Os ingressos do 2º lote estão à venda por valores a partir de R$15.

Quando: sábado, 20, às 21 horas

sábado, 20, às 21 horas Onde: JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Centro)

JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Centro) Quanto : a partir de R$ 15; vendas no Sympla

: a partir de R$ 15; vendas no Sympla Mais informações: @temcarnasim Arena Iracema A Arena Iracema encerra o seu ciclo de Pré-Carnaval com o evento Arena Elétrico Vai Forrozão. A festa é voltada para foliões amantes de forró e terá como artistas da programação Binha Cardoso (ex-vocalista do Forró do Muído), Os Muringas e Suzy Navarro. A noite encerra com o DJ Morr. Haverá também duas horas de caipirinha liberada a partir das 16 horas. Quando : sábado, 3, às 16 horas

: sábado, 3, às 16 horas Onde : Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

: Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: R$ 20 (ingressos limitados de 1º lote) e R$ 40 (ingresso “casadim”); vendas no Sympla Bloquinho de Verão O último sábado do Bloquinho de Verão reúne shows de Bell Marques, Zé Vaqueiro e Zé Cantor no Colosso Fortaleza. Os ingressos estão esgotados. Rei do Axé, Bell Marques leva ao público sucessos como “Diga que Valeu”, “100% Você” e “Menina Me Dá o Seu Amor”. Zé Vaqueiro canta hits como “Letícia”, “Minha Deusa” e “Tenho Medo”. Zé Cantor une o autêntico forró nordestino ao contemporâneo. O evento conta com duas horas de cerveja liberada. Quando : sábado, 3; abertura dos portões às 15 horas

: sábado, 3; abertura dos portões às 15 horas Onde : Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz) Ingressos esgotados Programação Pré-Carnaval no domingo, 4

Bloco Freak A segunda edição do Bloco Freak toma as ruas de Fortaleza no domingo, 4, para encerrar o Pré-Carnaval. A concentração será às 14 horas na Praça José de Alencar. O evento percorre ruas do Centro em um espetáculo de música eletrônica, performances visuais e interações culturais.