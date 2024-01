Anitta terá desfile próprio na Sapucaí transmitido ao vivo

Anitta terá desfile próprio na Marquês de Sapucaí, transmitido ao vivo pela Globo Crédito: João Filho Tavares

Anitta revelou que terá um desfile próprio na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, no dia do desfile das campeãs, previsto para acontecer no dia 17 de fevereiro. O anúncio foi feito no Fantástico do último domingo, 28. VEJA TAMBÉM| Anitta fala da turnê "Ensaios da Anitta" em Fortaleza em entrevista

"No dia 17, desfile das campeãs, antes das escolas desfilarem, vai ter um desfile meu, só meu. E vai para a Globo ao vivo", contou para a equipe de reportagem.