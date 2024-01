Lagum ressalta sintonia com fãs em show com intensidade máxima

Bastou apenas uma nota na guitarra para os fãs que aguardavam ansiosamente a entrada do Lagum serem inflamados em meio à ansiedade da espera. Curiosamente, era apenas um teste de som. No fim, porém, a reação ao som confirmou o que se imaginava: em Fortaleza, a voz da plateia se confundiria com a do palco tamanha era a sintonia da relação entre músicos e público.

No último sábado, 27, o Complexo Armazém recebeu a banda mineira Lagum para show da turnê “Lagum Ao Vivo”, que mistura sucessos do grupo e também destaca o álbum “Depois do Fim”, lançado em 2023. O grupo retornou a Fortaleza pouco mais de cinco meses após apresentação no Festival Zepelim. Desta vez, porém, com mais tempo de show e repertório maior.

Logo em “Habite-se”, música de abertura, o vocalista Pedro Calais se viu diante de um coral ao entoar os primeiros versos da canção. Quanto mais o tempo passava, mais o público entrava na atmosfera energética criada pela banda - algo comprovado quando os demais integrantes, Zani Furtado (guitarra), Jorge Borges (guitarra) e Francisco Jardim (baixo), também “tiraram os pés do chão”.