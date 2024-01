Amaury Lorenzo traz a Fortaleza monólogo inspirado em Os Sertões

O espetáculo é baseado no livro "Os sertões", do escritor Euclides da Cunha e acontece no Teatro Brasil Tropical

Acontece em Fortaleza nos dias 24 e 25 de fevereiro o espetáculo “A Luta”, estrelado pelo ator global Amaury Lorenzo, no Teatro Brasil Tropical. O monólogo é baseado na terceira parte do livro “Os sertões”, do escritor Euclides da Cunha e possui direção de Rose Abdallah e texto de Ivan Jafe.

A apresentação vai contar sobre as batalhas ocorridas em Canudos, em 1896, entre os homens e mulheres chefiados por Antônio Conselheiro e as forças militares da recém-proclamada República do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui