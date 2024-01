Famosos lamentam morte da atriz Jandira Martini: 'Que tristeza'

A notícia da morte da atriz Jandira Martini causou comoção entre os famosos. A artista faleceu na última segunda-feira, 29, em decorrência de um câncer de pulmão.

A informação foi divulgada nas redes sociais do ator Marcos Caruso, amigo de Jandira. "Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com sua partida", escreveu Caruso em publicação realizada nesta terça-feira, 30, no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine