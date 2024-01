Meu Malvado Favorito 4 tem primeiro trailer divulgado; assista

Meu Malvado Favorito 4 ganhou o primeiro trailer nesse domingo, 28. A animação traz Gru 7 anos após o último filme da saga, com a família maior.

O ex-vilão agora tem um novo filho, Gru Jr., fruto do seu casamento com a super espiã Lucy Wilde. Mas Gru não esperava que sua família estivesse sob o perigo de Maxime Le Mal (Will Ferrell, vencedor do Emmy) e sua namorada mulher-fatal Valentina (Sofia Vergara, indicada ao Emmy).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todos irão se unir para garantir a segurança do grupo. Meu Malvado Favorito 4 estreia nos cinemas de todo o país em julho deste ano.