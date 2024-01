Pokémon Company investigará Palworld após acusações de plágio

Usuários apontaram a possibilidade de plágio de Pokémon no novo jogo Palworld devido à similaridade do design das criaturas; Pokémon Company investigará o caso

Um dos jogos de maior sucesso lançados recentemente, o Palworld pode enfrentar um problema com a Pokémon Company, empresa que administra os produtos relacionados ao universo de Pokémon. Usuários apontaram a possibilidade de plágio devido às similaridades entre as criaturas do novo jogo e os seres já conhecidos de Pokémon.

“Recebemos muitas perguntas sobre o jogo de outra empresa lançado em janeiro de 2024. Não concedemos nenhuma permissão para o uso de propriedade intelectual ou modelos Pokémon nesse jogo. Pretendemos investigar medidas apropriadas para lidar com quaisquer atos que violem os direitos de propriedade intelectual relacionados a Pokémon. Continuaremos a valorizar e nutrir cada Pokémon e seu mundo, e trabalharemos para unir o mundo através dos Pokémon no futuro”, disse em nota.

Atualmente, Palword está disponível no Windows, pela Steam, e em plataformas Xbox com acesso antecipado. O jogo de sobrevivência é realizado em mundo aberto com suporte para vários jogadores. Na obra, o jogador reúne criaturas conhecidas como “Pals” e as usa em batalhas ou para trabalhos em construção, fazendas ou fábricas.

