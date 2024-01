Bolsa da Louis Vuitton inspirada em saco de pão está esgotada

O acessório é feito em couro de vaca e disponibilizado na cor clássica cor laranja da marca . A inspiração do diretor criativo veio dos sacos de papel para sanduíches, presentes em muitas padarias francesas.

A peça está indisponível no momento, mas é possível fazer inscrição para ficar na lista de espera. Nos detalhes, o produto é descrito:

“A bolsa Sandwich da Louis Vuitton é confeccionada em couro macio exatamente na mesma cor das famosas sacolas de compras da Maison. Ela traz ainda as mesmas inscrições 'Louis Vuitton' e 'Maison Fondée En 1854'. O interior apresenta um bolso com zíper e um bolso plano duplo para manter as coisas organizadas”

Esse não é o único destaque da semana para Pharrell Williams. Na Semana de Moda de Paris, onde foi apresentada a coleção Outono/Inverno, o cantor trouxe um design inspirado no Velho Oeste estadunidense, chamando a atenção do público.

Na ocasião, ele falou de sua inspiração: “Eu sinto que quando vemos os cowboys retratados, vemos apenas algumas poucas versões. Nunca conseguimos ver como alguns deles realmente se pareciam. E eles se pareciam conosco, se pareciam comigo. Eles eram negros, eram nativos americanos“.

