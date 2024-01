Bolsonaro e aliados criticam números da Lei Rouanet no governo Lula

Com a explosão da Lei Rouanet no governo Lula, bolsonaristas têm se manifestado contrários ao avanço da medida. De acordo com o colunista do Metrópoles, Paulo Cappelli, o investimento ultrapassou R$ 16 bilhões em 2023, mais do que os quatro anos da gestão antecessora.

Na plataforma X (antigo Twitter), o ex-chefe do Executivo brasileiro apenas replicou a matéria com imagem do presidente Lula ao fundo.