Maite Perroni confirma afastamento de empresário do RBD

"Ele já não faz parte da equipe", diz Maite Perroni sobre afastamento do empresário Guillermo Rosas do RBD

Questionada pela imprensa mexicana, Maite afirmou que ainda não pode falar muito sobre o assunto, mas garantiu que o empresário foi desligado da sociedade que fazia parte com os outros cinco integrantes do grupo.

Maite Perroni confirmou nesta quinta-feira, 4, que Guillermo Rosas está oficialmente fora das atividades administrativas do RBD após uma acusação de desvio de dinheiro.

“Neste momento não podemos fazer nenhum tipo de declaração que aponte algo (desvio de dinheiro) assim, estamos no fechamento administrativo da turnê e mais pra frente poderemos ter mais clareza das coisas. Ele já não faz parte da equipe”, declarou a artista.

Sequência de rumores até o afastamento do empresário do RBD

Os rumores sobre o afastamento ganharam força quando Anahí, com quem Guillermo mantinha uma relação de longa data, removeu as informações de sua empresa da bio do Instagram. Logo em seguida, Christopher Uckermann e até Andrés Tovar, marido de Maite, deixaram de seguir o profissional.

Dentre várias especulações sobre a saída de Rosas da equipe, havia rumores de que ele demonstrava preferência por Anahí, o que supostamente não era bem visto pelo restante do grupo.

No entanto, Maite negou: “Acredito que essa seja a percepção de outras pessoas e não é relevante”.

Por fim, ela assegurou que o RBD não tem a intenção de substituir o ex-gerente. “Ninguém ocupou o lugar de Rosas, na verdade, éramos uma sociedade e apenas essa dinâmica foi alterada; em vez de seis, ainda somos cinco”, esclareceu.