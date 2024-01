Garoto de 13 anos se torna a 1ª pessoa a finalizar o jogo Tetris

Com apenas 13 anos de idade, Willis Gibson, conhecido no mundo dos games como "Blue Scuti", se tornou o primeiro jogador a vencer o jogo Tetris de 1989. O feito de Willis se tornou importante porque o jogo, até então, era “imbatível”.

Garoto atinge pontuação máxima no Tetris e vence jogo considerado "imbatível"

Entretanto Willis, ao chegar no nível 157 do jogo com uma pontuação de “999999”, atingiu a “Kill Screen”, um ponto no qual o jogo trava pois não há códigos programados para avançar mais.

“Quando eu comecei a jogar esse jogo, eu nunca esperei travá-lo, ou vencê-lo”, diz Willis na legenda de seu vídeo no YouTube, onde está registrado a conquista.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

A vitória de Willis foi considerada “oficial” dentro do universo do jogo até mesmo pelos próprios programadores. Em comunicado, Maya Rogers, CEO da Tetris, parabeniza o feito: "Parabéns ao 'blue scuti' por alcançar esta conquista extraordinária, um feito que desafia todos os limites pré concebidos deste jogo lendário", celebra.

Apesar de sua visível aptidão para jogos virtuais, Willis afirma, em entrevista dada aos repórteres do New York Times, que não tem interesse nos videogames atuais. “Eu não gosto tanto dos videogames de hoje em dia quanto os de antigamente”, afirma o jogador.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui