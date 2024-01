Férias no Dragão: programação reúne shows gratuitos, mostras e mais

Programação de janeiro do Dragão do Mar acontece com espetáculos musicais gratuitos sessões de teatro e cinema, entre outras atividades

O Centro Cultural Dragão do Mar inicia a temporada de 2024 com programação múltipla por meio do projeto "Férias no Dragão" em janeiro. Entre as atrações, estão shows musicais gratuitos, espetáculos cênicos, exposições, sessões de cinema e do planetário, além de outras atividades que abraçam desde o público infantil ao adulto.

Nas atividades de sábado, 6, e domingo, 7, destaque para os espetáculos "A Idade da Terra", do Grupo Paiaçus; "Maçã Mordida", do Teatro Espiral; e "A Fábula do Monturo Velho", com a Trupe Caba de Chegar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui