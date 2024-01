Netflix, Disney+ e Paramount: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Do Outro Lado da Dor" e "Sempre Fui Eu - Temporada 2", confira as opções!

Netflix



Um artista em luto pela perda de seu famoso marido, um escritor, leva seus dois melhores amigos em uma viagem a Paris, onde desvendam segredos confusos e encaram duras verdades.



Disney+



A história desenrola quando Lupe, em vez de retornar ao México, decide permanecer na Colômbia, suspeitando que a morte de seu pai não foi um acidente. Ao lado de Noah, ex-assistente de seu pai, ela se envolve em uma jornada musical repleta de perigos, segredos e romance, para desvendar esse mistério.