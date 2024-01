Christian Oliver, de ‘Speed Racer’, morre em acidente de avião

O ator alemão Christian Oliver, de 51 anos de idade, morreu nesta sexta-feira, 5, em um acidente aéreo em Bequia, no Caribe.

Dentro do avião, também estavam suas duas filhas, Madita e Annik, e o piloto Robert Sachs, todos faleceram. As informações são do site TMZ.



O veículo do acidente era um pequeno jato monomotor que estava em São Vicente e Granadinas, a caminho de Santa Lúcia. O ator estava retornando da viagem que fez para passar o fim do ano com as filhas no Caribe.