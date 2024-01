Morre cantora e compositora Denise Assunção aos 67 anos

Denise estava internada no Hospital das Clínicas de São Paulo devido ao surgimento de complicações de um câncer no intestino , de acordo com o comunicado veiculado. Ainda não foram dadas informações sobre velório e enterro.

A cantora e compositora Denise Assunção morreu nesta quinta-feira, 4 , pela manhã. A informação foi divulgada através das redes sociais do Instituto Itamar Assumpção, entidade que leva o nome do irmão da artista.

"Denise morrenasce em paz. Ela trazia a dignidade e a ancestralidade encarnadas. Presença marcante, impressionava pela consciência e lucidez, pelo talento sem limites, pelas atitudes firmes e inusuais para afirmar a necessidade de respeito e reparação. Com sua vida e corpo, mostrou-nos o que é ser uma artista negra no país. Em nome de toda família, agradecemos as mensagens de afeto e as justas homenagens que Denise sempre mereceu", finaliza o informe.

A cantora Zélia Duncan prestou condolências nos comentários da publicação: "Imensa Denise, todo meu amor e admiração. Abraço a família".

Leia mais | Musical ‘Caetanas’ é apresentado na Caixa Cultural de Fortaleza

A artista nasceu dia 5 de dezembro de 1956 em Tietê, interior de São Paulo. Durante a carreira, lançou dois discos solo, "A Maior Bandeira Brasileira” e "Estátua da Paciência", além de ter feito parte da banda Isca de Polícia do seu irmão, Itamar Assumpção.

Denise gostava de se definir como atriz antes de cantora e compositora. Atuou em séries e filmes como “A banda das velhas virgens” (1979), de Mazzaropi. No teatro, esteve “Bacantes” e “Mistérios Gozósos”, peças do Teatro Oficina, de Zé Celso.

Em 2021, a compositora se apresentou com o show "Pantera". Produzido e dirigido por Alexandre Borges, o evento foi gravado no Teatro das Artes, de São Paulo. O repertório da noite continha músicas de Itamar Assumpção, Noel Rosa e Caetano Veloso.