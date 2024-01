Atriz de ‘Pantera Negra’ é internada após ser atropelada nos EUA

A atriz Carrie Bernans, de "Pantera Negra", foi atropelada durante as comemorações do Ano Novo em Nova York

A mãe de Carrie detalhou que outras nove pessoas também ficaram feridas durante o atropelamento e tentativa de fuga do motorista , incluindo três policiais. “A polícia o apanhou pouco depois e o prendeu. Em meio ao caos do incidente de Ano Novo, Carrie está agradecida pela própria vida”.

A atriz Carrie Bernans foi hospitalizada após ser atingida por um veículo durante as comemorações do Réveillon em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela mãe da artista em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 3.

Carrie Bernans, atriz da Marvel, sofreu ferimentos graves após atropelamento

Conhecida em Hollywood por suas habilidades de atleta profissional, artista marcial, dublê e dubladora, Carrie integrou o elenco de “Pantera Negra” (2018), “Vingadores: Ultimato” (2019) e “Paradise City” (2022). A atriz de 29 anos de idade também participa de “A cor Púrpura” (2023).

Em postagem no Story do Instagram nesta quarta-feira, 3, Carrie agradeceu o apoio e mensagens de carinho e afirmou: “Para ser sincera, eu estou ferida física e mentalmente. Só consigo pensar no meu filho, eu odeio que ele tenha de me ver sofrendo assim”.

A artista tem um filho de sete meses de idade. De acordo com as informações reveladas por Patrícia, a criança não estava com Carrie durante o momento do acidente, mas sim “seguro em um quarto de hotel quente com a família”.



