João Carreiro: quem é o cantor que morreu após cirurgia no coração

Após passar por uma cirurgia para tratar um problema cardíaco e não resistir, o cantor João Carreiro repercutiu nas redes sociais e portais de notícias. Ele é conhecido no segmento musical sertanejo com sucessos como “O Bagulho é Louco, Mano” que já acumula 18 milhões de visualizações no YouTube.

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, o cantor começou a carreira cantando em bares e festas universitárias. A fama do artista vem desde 2006, quando iniciou a dupla com o cantor Capataz. Os dois emplacaram hits como "Bruto, Rústico e Sistemático", que fez parte da trilha sonora da novela "Paraíso", exibida na faixa das 18h da Globo em 2009. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

A música foi alvo de protesto pelo movimento LGBT+ devido a letra de cunho homofóbico.

“Sistema que fui criado/ Ver dois ‘homem abraçado’/ Pra mim era confusão/ Mulher com mulher beijando/ Dois homens se acariciando / Meu Deus, que decepção”. Na época, a assessoria dos cantores negou as acusações e defendeu que a música deveria ser interpretada dentro do contexto. LEIA TAMBÉM | Cantor sertanejo João Carreiro morre aos 41 anos após cirurgia Em 2013, a parceria foi rompida após Carreiro alegar estar com depressão e enfrentar Transtorno Compulsivo Obsessivo (TOC). Em 2015, o cantor retomou a carreira e passou a se apresentar sozinho.

Com oito anos de estrada, o artista reúne 902,9 mil ouvintes mensais no Spotify. No instagram, o sertanejo tem mais de 900 mil seguidores no Instagram. O último show de João Carreiro foi realizado na cidade de Pedra Preta (a 240 mk de Cuiabá), na virada do ano. Morte e velório de João Carreiro: Carreiro passou por uma cirurgia , ainda na noite da quarta-feira, 3, para tratar uma condição chamada prolapso da válvula mitral, em referência a um problema de circulação de sangue dentro do coração.

